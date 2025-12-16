Охранник получил ножевое ранение во время резни в школе в Горках-2
При резне, которую утром 16 декабря устроил один из учеников Успенской школы в подмосковных Горках-2, охранник получил ножевое ранение. Об этом сообщил источник 360.ru.
Кроме того, 32-летний охранник получил химический ожог лица от газового баллончика. Его доставили в Одинцовскую больницу.
На место происшествия прибыли правоохранительные органы и задержали нападавшего. Остальных учеников эвакуировали.
Известно, что погибшему в результате нападения мальчику было 11 лет, он учился в четвертом классе.