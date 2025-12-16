Один ученик погиб при резне в элитной школе в подмосковных Горках-2

При резне, которую устроил один из учеников Успенской школы в подмосковных Горках-2, погиб подросток. Об этом сообщил Shot. Официально информация об этом пока не подтверждена.

«Один ученик погиб в результате нападения. Его смертельно ранил ножом подросток в балаклаве», — заявил собеседник канала.

По предварительной информации, в общей сложности при нападении пострадали четверо: трое школьников и охранник, который пытался остановить юношу.

Все подробности ЧП уточняются. Официальных комментариев пока не поступало. 360.ru попытался обратиться в школу, где случилась трагедия, но в образовательном учреждении никто не берет трубку.