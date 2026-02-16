Охранник сварился в кипятке на парковке из-за аварии в ЖК в Северном Чертанове

Источник 360.ru: парковку в Северном Чертанове затопило кипятком, есть погибший

Трубы с горячей водой прорвало на подземной парковке жилого комплекса в Северном Чертанове. О происшествии 360.ru сообщили местные жители. По их словам, охранник ЖК, по предварительным данным, получил смертельные травмы, но официально эта информация пока не подтверждена.

Жильцы одного из корпусов предупредили соседей, что трубы для холодной воды стали горячими.

«Пар как из парилки, не было видно ничего, при открытых воротах стал рассеиваться. Огромные лужи», — рассказала одна из очевидцев.

Она также сравнила запах, идущий из подвала, с запахом сауны. По словам женщины, главная проблема дома — отсутствие ливневой канализации. Когда аварийные службы вскрыли дренажную решетку, выяснилось, что весь слив забит листьями.

По словам другого жителя, на месте происшествия все утро работают сотрудники Московской объединенной энергокомпании.