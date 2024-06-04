Охранявшую «Крокус» фирму лишили лицензии

ЧОП «Крокус профи» занималось охраной концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где 22 марта произошел теракт. Компания работала много лет — в 2019 году лицензирующий орган предоставил сведения о продлении срока разрешения. Последнюю информацию о компании в фискальные органы предоставили 10 марта 2023 года.

По информации агентства, 24 и 25 апреля, то есть через месяц после теракта, налоговые органы зафиксировали отзыв лицензии. Данные системы «БИР-Аналитик» показали, что теперь у ЧОП «Крокус профи» нет разрешения. В «Крокус Сити Молл» дежурили охранники без опознавательных знаков, а по юридическому адресу предприятия не ответили на звонки.

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов заявлял, что охрана не могла справиться с вооруженными автоматами людьми. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявлял, что сотрудники ЧОП несли дежурство без оружия и спецсредств, но это не противоречило закону.