Охотник застрелил сотрудника МЧС в Свердловской области

Ura.ru: в Лесном охотник случайно выстрелил в пожарного, перепутав со зверем

Охотник в Свердловской области случайно принял за зверя сотрудника МЧС и застрелил его. Об этом сообщило Ura.ru .

ЧП произошло вечером 9 января неподалеку от города Лесного. Охотник находился в местности у лагеря «Синяя птица», ошибочно принял 53-летнего мужчину за крупную дичь и выстрелил, врачи спасти его не смогли.

Коллеги из МЧС тепло отозвались о погибшем. Они заявили, что сотрудник был предан профессии и всегда готов прийти на помощь.

«На работе был отважным пожарным, готовым в любую минуту вступить в борьбу с огнем. Его мужество, надежность спасали жизни и служили примером для всех», — заявили сослуживцы.

В начале января охотник в Ленинградской области застрелил человека, приняв его автомобиль за лося. Подозреваемого задержали, он полностью признал свою вину.