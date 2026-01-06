Охотник из Ленобласти застрелил человека, приняв его автомобиль за лося

СК: в Ленинградской области охотник застрелил человека, спутав машину с лосем

Преступная неосторожность на охоте в Ленинградской области привела к гибели человека. Его приняли за лося. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по региону.

Кингисеппский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обвиняемым стал 27-летний участник охотничьей группы.

По версии следствия, 3 января 2026 года мужчина охотился в лесном массиве. Он принял движущийся автомобиль за животное и произвел два выстрела.

Один из выстрелов привел к сквозному огнестрельному ранению бедра пассажира машины. От полученной раны мужчина скончался.

В настоящее время обвиняемого задержали, а орудие преступления изъяли. Он признал вину в ходе допроса после предъявления обвинения.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Также они планируют дать оценку действиям лиц, ответственных за организацию этой охоты.

Ранее главу Ленинского района Новосибирска Александра Гриба случайно застрелил охотник, который преследовал косуль. Охотник не убедился, что на линии огня нет людей, и выстрелил из карабина.