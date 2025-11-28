Охота на россиян? Жуткая записка в свертке денег встревожила целый город

Деньги и записку с угрозой смерти обнаружили в многоэтажке Новосибирска

Жители новосибирской многоэтажки пережили несколько тревожных минут после странной находки. Возле лифта они обнаружили пачку свернутых купюр с пугающим и зловещим посланием, которое заставило их вызвать полицию, сообщил Mash Siberia .

Необычный сверток увидели жильцы дома на улице Большевистской, 116. Деньги лежали около лифта, купюры бросались в глаза. Со стороны кажется, что речь идет о большой сумме, однако номинал купюр — всего лишь 100 рублей.

Трогать бесхозные деньги никто не стал. В том числе и потому, что внутри свертка явно находился еще какой-то предмет. Сначала на место происшествия пришли охранники жилого комплекса.

Предположительно, уже сотрудники ЧОП вызвали полицию. Специалисты аккуратно развернули деньги, но никакой взрывчатки внутри не увидели.

Однако среди банкнот они обнаружили записка с шокирующим содержанием: «Если ты это читаешь, значит, ты умер».

Из-за характера угрозы теперь рассматривается версия, что купюры могли быть обработаны неким ядовитым химикатом. Специалисты выясняют, не было ли это у попыткой покушения.

Случай вызвал широкий общественный резонанс. В начале ноября похожий сверток нашел в Красногорске мальчик. В деньгах злоумышленники спрятали набитое гвоздями СВУ. Ребенку оторвало три пальца. Дело взяла на особый контроль прокуратура, но виновных пока не выявили.