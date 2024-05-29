Огромный провал образовался у трассы под Челябинском

Сильнейшее обрушение грунта произошло у трассы в Челябинской области

В Челябинской области в Еманжелинском районе неподалеку от автодороги обрушился грунт. Правоохранители начали проверку, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в Сети появилась информация об огромном провале у трассы на улице Российская в поселке Красногорский.

Прокуратура после проверки оценит, как орган местного самоуправления обеспечивает безопасность граждан и сохранность их имущества. Расследование ЧП взяла на контроль городская прокуратура.

В первых числах мая в Челябинске на улице Первой Пятилетки появилась гигантская яма. В местной мэрии уточнили, что произошел подмыв грунта на магистральном коллекторе 1975 года постройки.