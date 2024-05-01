Огромная яма появилась на улице Первой Пятилетки в Челябинске | 360°

01 мая 2024, 16:39
Огромная яма появилась на улице Первой Пятилетки в Челябинске
Мэрия Челябинска объяснила причины провала асфальта на улице Первой Пятилетки
Аварийную ситуацию 1 мая на улице Первой Пятилетки в Челябинске мог спровоцировать подмыв грунта. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на местную мэрию.
На дороге провалился асфальт и появилась гигантская яма. Подмыв грунта произошел на магистральном коллекторе 1975 года постройки, заявил вице-мэр Александр Астахов, который прибыл на место ЧП.
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«Излива на поверхность нет. Ограничений ресурса для жителей домов также нет», — сказал чиновник.
Он добавил, что подрядчик вскоре приступит к укладке трубы. В течение суток станет понятно, какой объем и сколько времени займут восстановительные работы.
В марте похожая ситуация произошла в Москве. На Щелковском шоссе прорыв трубы привел к подмыванию части грунта, из-за чего под припаркованным автомобилем образовалась дыра. Машина провалилась в яму.
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