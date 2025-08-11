Огромный бык устроил переполох в центре Люберец

«112»: быка с оборванной веревкой на шее заметили в центре Люберец

Утром 11 августа в центре Люберец горожан напугал огромный бык. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Местные жители сообщили, что бык напугал нескольких человек, основательно испортил муниципальный газон и продолжает активно перемещаться по улице Побратимов.

На шее животного обнаружили оборванную веревку. Вероятно, хозяин быка в настоящее время в курсе, что его крупный рогатый скот сбежал.

Ранее в американском Колорадо бык сбежал с соревнований погонщиков и устроил погром в торговом центре, проломил окна и стеклянные двери, а также снес детскую коляску, из которых родители успели вынуть малолетного ребенка. Погонщики сумели увести разъяренное животное, заарканив его с помощью лассо.

Также в Кузбассе огромный бык забрел в парк Таштагола. Сотрудники поискового аварийно-спасательного отряда сняли секцию забора и увели животное.