Частный зоопарк загорелся во Владивостоке

Страусы и еноты оказались в зоне пожара на территории зоопарка в районе Садгород во Владивостоке. Возгорание началось с хозяйственных построек и частного дома, рассказали очевидцы 360.ru.

Местные жители сообщили, что пламя охватило вольеры. Животных удалось выпустить. На месте работают пожарные расчеты.

«Животные в порядке, они отошли в дальний угол от очага пожара. Сарай полностью сгорел, в котором жили страусы. Другие постройки с животными в порядке. Сгорел дом хозяев зоопарка, который находился там же на территории», — сказал местный житель.

Свидетели уточнили, что пострадавших нет, на месте продолжается тушение. По их словам, ликвидация пожара затянулась из-за проблем с подачей воды.

Сотрудник зоопарка рептилий «Другой мир» подтвердил, что люди не пострадали, а страусов Эму успели вывести из вольера.

Прокуратура Приморского края организовала проверку. По предварительным данным, возгорание произошло вечером 16 февраля в одной из построек на улице Воровского. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований пожарной безопасности и условия содержания животных. Ход проверки взяли на контроль.

По информации Mash, огонь затронул строения, где содержались обезьяны, змеи, крокодилы.

