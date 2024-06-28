Огромная змея зависла на дереве и напугала жителей Москвы

Источник 360.ru: москвичи заметили трехметровую змею на дереве в Конькове

На Юго-Западе Москвы обнаружили трехметровую змею. На место вызвали спасателей, сообщил источник 360.ru.

Он уточнил, что пресмыкающееся обнаружили на дереве в районе Коньково на улице Миклухо-Маклая неподалеку от жилого дома.

По словам источника, прибывшие на место сотрудники экстренных служб поймали змею и ожидают специалистов из депприродопользования, чтобы передать ее.

Каким образом огромная змея оказалась на дереве в жилом дворе — пока неизвестно. Возможно, она улизнула от хозяина.

Недавно в центре Москвы в одном из дворов жители наткнулись на спящую большую желтую змею. Они сразу же обратились за помощью к спасателям.