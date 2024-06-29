Огромная яма появилась возле моста в Челябинской области из-за ливня

Возле моста в Челябинской области из-за мощного ливня провалилась почва

Фото: Пресс-служба МЧС

Река Каменка размыла мост в Саткинском районе Челябинской области. Возле переправы образовалась огромная яма, сообщил Telegram-канал «Саткинский рабочий».

Дорогу перегородили камни, мусор и смытые потоком деревья.

«С одной стороны моста провалилась почва», — рассказали авторы материала.

Несмотря на разбушевавшуюся стихию, по реке продолжают катать туристов на катамаранах.

Ранее из-за сильных дождей подтопления случились в Башкирии. В Уфе затопило аэропорт, улицы и торговые центры. В Сети распространились фото с поваленными деревьями. При этом воздушная гавань продолжала работать в штатном режиме.

На прошлой неделе ураган накрыл Москву. Стихия принесла в столицу ливни, грозы и даже смерчи.

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