Ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Грозного

Временные ограничения на полеты самолетов ввели в аэропорту Грозного. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Грозного („Северный“). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявили в сообщении.

Также запрет на прием и запуск самолетов ввели в аэропортах Владикавказа и Магаса.

Сегодня утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в телеграм-канале заявил, что ВСУ атаковали регион. В результате случившегося пострадали четыре человека, среди них оказался четырехлетний ребенок. По словам главы региона, пострадавших госпитализировали, медики оценили их состояние как средней тяжести.