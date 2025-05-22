Ограничения на прием и выпуск самолетов снова ввели в аэропорту Домодедово

Аэропорт Домодедово с 09:54 временно прекратил прием и выпуск рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Это уже третье ограничение в воздушной гавани с начала суток. До этого аэропорт не выпускал и не принимал рейсы с 01:31 до 02:47 и с 04:10 до 05:55. Ночью с перебоями работали и другие столичные аэропорты — Внуково, Шереметьево и Жуковский.
Утром Министерство обороны сообщило, что с полуночи только на территории Московского региона силы ПВО уничтожили 35 беспилотников, а в общей сложности — 105.
Мэр Москвы Сергей Собянин несколько раз за ночь сообщал об отражении атак БПЛА. Прошлый пост в Telegram-канале, посвященный этому, появился в 05:30 утра.
Каллас оправдалась за фатальную ошибку на брифинге в Сербии
«Европа будет разрушена». Меркель забила тревогу из-за мер против миграции
Военные отразили 15-ю атаку на Тульскую область
«Как вас пустили?» Лавров пошутил в Кремле над журналистом Зарубиным
Число раненных при ударе ВСУ по Льгову достигло 16
«Липкие следы». Соседка рассказала о семье девочки-маугли из Казани
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте