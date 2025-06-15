Ограничения на полеты ввели в Пензе

Аэропорт Пемзы временно перестал принимать и выпускать самолеты. Об этом в своем Telegram-канале заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения на рейсы ввели в 11:05.
Незадолго до этого ограничили работу воздушных гаваней в трех городах: Ижевске, Казани и Нижнекамске. Пресс-секретарь ФАВТ подчеркнул, что временные меры объявили для обеспечения безопасности полетов. По его словам, экипажи лайнеров, авиадиспетчеров и службы аэропортов делают все необходимое для этого.
Утром принимать и отправлять рейсы также перестала воздушная Гавань в Тамбове. Ограничительные меры действовали менее двух часов.
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