Четыре российских аэропорта возобновили работу

Аэропорты Казани, Нижнекамска, Ижевска и Перми снова начали отправлять и принимать самолеты. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко .

Он подчеркнул, что ограничения вводили ради обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — отметил Кореняко.

Из-за вводимых мер безопасности в аэропортах Казани и Нижнекамска на запасных аэродромах сели шесть пассажирских лайнеров. В период действия ограничений посадку в другой воздушной гавани также совершил борт, выполнявший рейс в Пермь. Он приземлился в Екатеринбурге. Еще два самолета, направлявшихся в Ижевск, сели на запасном аэродроме Киров, добавил представитель Росавиации.

Временные ограничения на полеты в аэропортах Казани, Нижнекамска, Ижевска и Перми ввели утром 5 января. В то же время ограничительные меры сняли в воздушной гавани Саратова. Она начала работать в штатном режиме с 08:30.