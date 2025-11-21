Ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда
Запрет на полеты самолетов ввели в аэропорту Волгограда. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко В Telegram-канале.
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказал он.
По словам пресс-секретаря ФАВТ, такие меры необходимы для обеспечения безопасности.
До этого запрет на полеты вводили в Казани и Самаре. Примерно в 07:10 по московскому времени ограничения сняли.
В начале прошлой недели запрет на полеты самолетов вводили в аэропорту Уфы. Также той ночью запретили пускать и выпускать воздушные суда в авиагаванях Волгограда, Тамбова, Пензы, Саратова и Самары. Тогда Артем Кореняко тоже отметил, что временные ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.