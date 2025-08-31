Более 50 рейсов задержали в Сочи

В аэропорту Сочи задержали более 50 рейсов на вылет и прилет

В аэропорту Сочи задержали более 50 рейсов на прилет и вылет. Это следует из данных онлайн-табло авиагавани.

Задержки отправления самолетов с вечера 30 августа наблюдаются как по внутренним, так и по международным направлениям. Часть самолетов уже отправилась в пункты назначения.

Представитель аэропорта Сочи сообщил РБК, что в настоящее время все службы аэропорта работают в штатном режиме.

По его словам, восемь рейсов задержали более чем на два часа, на текущий момент задержки вызваны производственными причинами у авиакомпаний.

Собеседник агентства добавил, что администрация аэропорта организовала работу менеджеров в чистой и общей зонах, в случае возникновения вопросов они готовы оказать помощь пассажирам.

Ранее более 1,5 тысячи человек не смогли вовремя вылететь из аэропортов в городах Сибири, прокуратура начала проверку.