Ограничения на полеты ввели в аэропортах Владикавказа и Грозного
Аэропорты Владикавказа и Грозного временно не принимают и не выпускают рейсы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.
Ранее из-за атак БПЛА приостанавливали работу сразу несколько российских аэропортов. Ограничения вводились в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях. В воздушной гавани Сочи возникли изменения в рейсах. Сотрудники аэропорта делают все возможное для стабилизации расписания
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