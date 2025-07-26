Ограничения на полеты ввели в аэропортах Владикавказа и Грозного

Аэропорты Владикавказа и Грозного временно не принимают и не выпускают рейсы. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов.

Ранее из-за атак БПЛА приостанавливали работу сразу несколько российских аэропортов. Ограничения вводились в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях. В воздушной гавани Сочи возникли изменения в рейсах. Сотрудники аэропорта делают все возможное для стабилизации расписания

В Славянском и Темрюкском районах фрагменты уничтоженных дронов повредили несколько частных домов. В Тимашевске из-за налета БПЛА без света остался вокзал.