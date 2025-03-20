Ограничения на полеты ввели в аэропортах Самары и Саратова

Аэропорты Самары и Саратова временно приостановили работу. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах», — отметил он.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале подтвердил, что украинские боевики атаковали Энгельс с помощью дронов. В результате ЧП частично выбило окна в двух детских садах, школе и больнице. Из-за БПЛА пострадала местная жительница.

Утром 19 марта временные ограничения на прием и выпуск самолетов установили в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода. На запасные аэродромы ушли два борта. Один из них выполнял рейс в Казань, а второй — в Нижний Новгород.