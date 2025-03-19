Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода возобновили работу

Росавиация: в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты

Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода работают в штатном режиме, временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

В аэропорту Казань временные ограничения сняли в 06:30 утра, а в Нижнем Новгороде — в 06:05 по московскому времени.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отметил Кореняко.

По его словам, за время действия ограничений на запасном аэродроме приземлился борт, совершавший рейс в Казань, а также один направлявшийся в Нижний Новгород самолет. Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и службы аэропортов сделали все необходимое, чтобы обеспечить безопасность рейсов.

Ранее ограничения на полеты ввели в аэропорту Внуково. Из-за действовавших мер безопасности на запасные аэродромы ушли семь самолетов, выполнявших рейсы в Москву.