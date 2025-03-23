Ограничения на полеты сняли в аэропортах Волгограда и Саратова

Аэропорты Волгограда и Саратова работают в штатном режиме, ограничения на прием и выпуск самолетов сняли. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в Волгограде и Саратове примерно в 6:00 по московскому времени. Воздушные гавани начали работать в обычном режиме уже через полчаса.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — отметил представитель Росавиации.

За время действий ограничений на запасном аэродроме приземлился один борт, совершавший рейс в Волгоград. Кореняко подтвердил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов сделали все необходимое для обеспечения безопасности полетов.

Ранее временные ограничения вводили в Казани вечером 22 марта. Воздушная гавань возобновила прием и выпуск самолетов менее чем через час.