Казань временно прекратила принимать самолеты

Власти ввели временный запрет на влет и вылет самолетов из аэропортов Казани. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Росавиации в Telegram-канале.
Мера принималась для обеспечения безопасности авилайнеров. Ограничения ввели с 18:36.
Авиадиспетчеры, службы воздушной гавани и экипажи самолетов также сфокусированы над обеспечением главного приоритета — безопасности перелетов.
В предыдущий раз ограничения в Казани вводились 19 марта, они действовали всего час. Закрывалась и воздушная гавань Нижнего Новгорода.
Ранее к тем же мерам прибегали авиационные власти Саратова и Самары.
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