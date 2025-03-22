Казань временно прекратила принимать самолеты

Власти ввели временный запрет на влет и вылет самолетов из аэропортов Казани. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Росавиации в Telegram-канале.

Мера принималась для обеспечения безопасности авилайнеров. Ограничения ввели с 18:36.

Авиадиспетчеры, службы воздушной гавани и экипажи самолетов также сфокусированы над обеспечением главного приоритета — безопасности перелетов.

В предыдущий раз ограничения в Казани вводились 19 марта, они действовали всего час. Закрывалась и воздушная гавань Нижнего Новгорода.

Ранее к тем же мерам прибегали авиационные власти Саратова и Самары.