Пожар начался в здании ресторана в центре Москвы

Утром в воскресенье на территории ресторана в четырехэтажном доме в центре Москвы загорелась электрощитовая. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось в районе дома № 13 по улице Большой Никитской в Пресненском районе. По предварительным данным, в заведении загорелась электрощитовая, дым затягивает в подвальное помещение расположенной рядом консерватории.

Очевидцы на месте услышали хлопки, интенсивность возгорания увеличивается. На место прибыли спасатели, подробная информация уточняется. Пплощадь тушения составила 20 квадратных метров.

Столичный Дептранс в Telegram-канале предупредил водителей, движение в обе стороны перекрыли по улице Большая Никитская на время работы оперативных и экстренных служб. Автовладельцев попросили заранее продумывать пути объезда этого участка.