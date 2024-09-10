Огонь вспыхнул на стройке на западе Москвы

На западе Москвы на стройке произошло возгорание. Огонь охватил территорию возводимого 17-этажного здания. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.
Строительный объект расположен на улице Василисы Кожиной. Там загорелись забор и стройматериалы, уточнил собеседник 360.ru.
Площадь возгорания составила четыре квадратных метра, уточнил источник. Что послужило причиной пожара, неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.
В начале сентября произошел пожар на пятом этаже здания Всероссийского государственного университета кинематографии. Площадь возгорания составила 40 «квадратов». Огонь охватил стеллажи, мебель и оборудование, людей эвакуировали.
Ефимов: модернизацию транспортных развязок завершили на МКАД
Промышленный коворкинг «Коледино» в Подольске достроят в начале 2025 года
Свыше 1,5 тысячи человек приняли участие в «Арбузном кроссе» в Одинцове
Фейк: российских курсантов привлекут к боевым действиям в зоне СВО
Граффити о безопасности дорожного движения нарисовали в Подольске
Два воздушных стерилизатора закупили в больницу Лобни
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте