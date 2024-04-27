Огонь вспыхнул на мусорном полигоне на Кубани | 360°

27 апреля 2024, 15:32
Огонь вспыхнул на мусорном полигоне на Кубани
Мусорный полигон на площади 2,5 тысячи квадратных метров загорелся на Кубани
На Кубани загорелся мусорный полигон. Пожару предшествовал выброс метана. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона со ссылкой на информацию администрации Темрюкского района.
Возгорание произошло между Темрюком и станицей Голубицкой. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.
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«По предварительным оценкам, пожару предшествовал выброс метана. Площадь возгорания — 2,5 тысячи квадратных метров», — указали в оперштабе.
Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 02:25 по местному времени. Уже в 04:40 очаг локализовали. На участке идет задымление.
На месте спасатели ведут работы по проливке, очаги возгорания засыпают грунтом. Также специалисты контролируют дымовые точки. В ликвидации огня задействовали 13 человек и восемь единиц техники.
Утром 27 апреля на деревообрабатывающем комбинате «Калевала» в Петрозаводске вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил один из цехов. Возгорание ликвидировали.
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