Пожар произошел в цеху на комбинате «Калевала» в Карелии | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 10:47 Пожар произошел в цеху на комбинате «Калевала» в Карелии ТАСС: перед пожаром в цеху комбината «Калевала» в Карелии был взрыв

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Крупный пожар потушили на деревообрабатывающем комбинате «Калевала» в Петрозаводске. Там загорелся один из цехов, сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

В региональном главке МЧС уточнили, что объект, где вспыхнул пожар, находится на Шуйском шоссе, дом 80. Возгорание произошло в 04:10.

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Люди эвакуировались самостоятельно, погибших и пострадавших нет, подчеркнули в пресс-службе.

В 05:58 пожар локализировали. Площадь составила 600 квадратных метров. К тушению привлекли 50 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС 45 человек и 10 единиц техники.

В 07:02 возгорание ликвидировали. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Причины, виновные и ущерб устанавливаются, заключили в ведомстве.

По информации источника ТАСС, сначала в помещении цеха прозвучал взрыв, потом последовал пожар.