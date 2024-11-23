Огонь полностью уничтожил здание приюта для беженцев в Германии

Tagesschau: при пожаре в приюте для беженцев в Германии пострадали 20 человек

В общине Фогельзанг в Германии произошел крупный пожар. По неизвестной причине сгорело здание центра размещения беженцев. Пострадали 20 человек, сообщил Tagesschau .

В центральном учреждении для беженцев земли Северный Рейн-Вестфалия в Фогельзанге проживали 380 человек. Пожар 23 ноября вспыхнул в доме, где жили 18 человек.

Сработала сигнализация, к центру размещения беженцев отправились многочисленные пожарные расчеты и вертолет. К тому моменту пламя поднялось на высоту нескольких метров от крыши и полностью охватило пострадавшую часть центрального общежития.

Сначала пожарным помешал снегопад. Трактору пришлось расчищать подъездные пути для машин экстренных служб. Затем выяснилось, что в здании есть проблемы с водоснабжением. Воду пришлось подвозить цистернами из другого района. В результате здание спасти не удалось.

Пострадали 20 человек. Из них 10 госпитализировали, остальным врачи оказали медпомощь на месте.

Еще один пожар произошел в Пензе. Квартира едва не сгорела из-за оставленного в розетке зарядного устройства.