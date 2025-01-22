Двух человек госпитализировали после пожара на улице Коллонтай в Петербурге

Трехкомнатная квартира загорелась в среду, 22 января, в Невском районе Санкт-Петербурга. Несмотря на оперативную работу спасателей, пострадали два человека, сообщает сайт Neva.today со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС России.
По данным ведомства, происшествие случилось на улице Коллонтай. Сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую экстренных служб около 07:30. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили горение обстановки на площади 14 квадратных метров.
Через 26 минут возгорание было ликвидировано, но жильцы пострадали от воздействия огня и дыма. Женщину и мужчину увезли в больницу. На месте пожара работали три единицы техники и 12 специалистов.
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