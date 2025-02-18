Огонь охватил городскую больницу в Комсомольске-на-Амуре

Пожар в городской больнице случился в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю.
«По предварительным данным в отделении травматологии произошло задымление. Очаг находился в бытовом помещении на третьем этаже на площади около 15 квадратов», — заявили в ведомстве.
Огонь уже потушили. Персонал больницы оперативно эвакуировал людей. Из опасной зоны вывели восемь человек. Данные о пострадавших пока не поступали.
Ранее случился еще один пожар. Огонь охватил жилой корпус и пищеблок на территории пансионата станицы Благовещенской в Анапе. Пламя разгорелось на площади 1000 квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал. К тушению привлекли 79 спасателей и 25 единиц техники.
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