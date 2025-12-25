Огонь охватил четвертый этаж БЦ «Варшавская плаза» в Москве

Огонь распространился на четвертый этаж бизнес-центра на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На месте ЧП работают 65 спасателей и 18 единиц техники. Здание находится на Варшавском шоссе.

«В бизнес-центре „Варшавская плаза“ огонь охватил четвертый этаж. Специалисты МЧС России тушат пожар и эвакуируют людей», — отметили в пресс-службе.

Ранее одна из очевидцев рассказала 360.ru, что огонь разгорелся в кабинете на четвертом этаже. Всех людей из здания вывели. Девушка назвала пожар мощным и подтвердила, что спасатели начали его тушить.

Данные о пострадавших не поступали. В МЧС уточнили, что огонь распространяется по фасаду.