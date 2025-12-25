Крупный пожар вспыхнул в бизнес-центре на Варшавском шоссе в Москве

Пожар разгорелся в бизнес-центре «Варшавская плаза», расположенном на Вашавском шоссе. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Из здания эвакуировали всех людей, пожар вспыхнул на втором этаже. Пламя распространяется по фасаду.

По словам одной из очевидцев, огонь разгорелся в одном из кабинетов.

«На четвертом этаже бизнес-центра. Сильно горит. Людей эвакуировали, стою на улице», — отметила пояснила девушка в комментарии 360.ru.

Пожарные уже прибыли на место ЧП и приступили к тушению. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар произошел на востоке Москвы — в трехкомнатной квартире на улице Хабаровской. В одной из комнат загорелся матрас, огонь перекинулся на мебель. В результате пожала погибли два человека, их тела нашли в прихожей. По мнению специалистов, причиной ЧП могло стать курение в постели.