Огонь охватил 2 тысячи «квадратов» в заброшенном здании в Красноярске

Пожар на 2 тыс. кв. метров тушат в заброшенном здании в Красноярске

Заброшенное здание загорелось на улице Малиновского в Красноярске. Кадры с места ЧП опубликовали в Telegram-канале МЧС РФ.

По информации ведомства, огонь успел распространиться на площади две тысячи квадратных метров.

С возгоранием борются 36 специалистов. Спасатели задействовали 11 единиц спецтехники. Информация о пострадавших в МЧС не поступала.

Причины ЧП пока неизвестны.

В четверг, 20 июня, крупный пожар произошел в яхт-клубе в Мытищах. Там сгорел металлический ангар с двумя лодками. Обстоятельства происшествия теперь устанавливает прокуратура.

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