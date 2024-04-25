Огонь охватил 2 тысячи «квадратов» в кафе в Нижнем Тагиле | 360°

Происшествия 25 апреля 2024, 12:34 Огонь охватил 2 тысячи «квадратов» в кафе в Нижнем Тагиле Кафе загорелось на 2 тысячах «квадратов» в Нижнем Тагиле МЧС России / Telegram

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Крупный пожар вспыхнул днем 25 апреля в кафе в Нижнем Тагиле в Свердловской области. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание, по последним данным ведомства, удалось локализовать на площади две тысячи квадратных метров.

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В МЧС уточнили, что из здания кафе самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало, подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать 43 специалиста и 12 единиц техники. Причины и обстоятельства возникновения пожара пока неизвестны.