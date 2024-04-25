Огонь охватил 2 тысячи «квадратов» в кафе в Нижнем Тагиле | 360°

25 апреля 2024, 12:34
Огонь охватил 2 тысячи «квадратов» в кафе в Нижнем Тагиле
Кафе загорелось на 2 тысячах «квадратов» в Нижнем Тагиле
Крупный пожар вспыхнул днем 25 апреля в кафе в Нижнем Тагиле в Свердловской области. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание, по последним данным ведомства, удалось локализовать на площади две тысячи квадратных метров.
МЧС России/Telegram
МЧС России/Telegram
МЧС России/Telegram
МЧС России/Telegram
МЧС России/Telegram
В МЧС уточнили, что из здания кафе самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало, подчеркнули в пресс-службе.
Сейчас на месте ЧП продолжают работать 43 специалиста и 12 единиц техники. Причины и обстоятельства возникновения пожара пока неизвестны.
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МЧС РФ
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