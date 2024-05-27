Огонь на штрафстоянке в Мытищах охватил 105 «квадратов»

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение на штрафстоянке в Подмосковье

Фото: Пресс-служба МЧС

Открытое горение на штрафстоянке в Мытищах ликвидировали. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пламя охватило девять легковушек.

«Ликвидировано открытое горение на 105 квадратных метрах. Пострадавших нет», — передали в министерстве.

На месте происшествия работали восемь специалистов на двух единицах техники. Информация о причинах пожара пока не поступала.

Фото: Пресс-служба МЧС
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Фото: Пресс-служба МЧС
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Ранее в распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. Очевидица рассказала, что пламя разгорелось быстро — за секунды. Но пожарные сработали оперативно. Есть предположения, что могли взорваться газовые баллоны.

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