Огонь на штрафстоянке в Мытищах охватил 105 «квадратов»
МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение на штрафстоянке в Подмосковье
Открытое горение на штрафстоянке в Мытищах ликвидировали. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пламя охватило девять легковушек.
«Ликвидировано открытое горение на 105 квадратных метрах. Пострадавших нет», — передали в министерстве.
На месте происшествия работали восемь специалистов на двух единицах техники. Информация о причинах пожара пока не поступала.
Ранее в распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. Очевидица рассказала, что пламя разгорелось быстро — за секунды. Но пожарные сработали оперативно. Есть предположения, что могли взорваться газовые баллоны.