Пожарные из Ноябрьска помогут тушить природный пожар возле Тарко-Сале

Сотрудники МЧС из Ноябрьска отправились в Тарко-Сале, чтобы помочь бороться с природным пожаром. Их задача — не допустить распространения огня на город, сообщил URA.RU .

Как уточнили в МЧС Ямала, в Тарко-Сале направили 15 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части главного управления МЧС России по ЯНАО. Спасатели обеспечены необходимым оборудованием, индивидуальными рационами питания и средствами для тушения.

По данным на утро 27 июля, площадь пожара составляет 65 гектаров. Глава района Кирилл Трапезников сообщал, что возгорание тушит в том числе вертолет с водосливным устройством. Сейчас в регионе зафиксировано 30 пожаров. В тушении задействовано 514 человек.