Огненная могила на афганской дороге. Более 70 человек сгорели заживо

В Афганистане в ДТП с автобусом погиб 71 человек

В афганской провинции Герат автобус с мигрантами, высланными из Ирана, столкнулся с грузовиком и мотоциклом и загорелся. Об этом агентству Reuters сообщили представители местных властей и полиции.

Автобус двигался в Кабул. Он выехал из пограничного пункта Ислам-Кала. На трассе водитель не справился с управлением, ехал он чрезмерно быстро.

В результате автобус снес с дороги мотоцикл, а затем протаранил грузовик. Столкновение произошло в районе Гузара недалеко от административного центра провинции.

По официальным данным, погибли не менее 71 человека, среди них 17 детей. Большинство жертв находились в автобусе, также скончались двое человек из грузовика и два пассажира мотоцикла.

Местные власти заявили, что все погибшие в автобусе — депортированные из Ирана афганцы.

Накануне министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени заявил, что до марта 2026 года страну должны покинуть еще около 800 тысяч граждан Афганистана.

ДТП с многочисленными жертвами в Афганистане происходят регулярно. Причиной становятся разрушенные за годы войны дороги, отсутствие контроля и рискованное вождение.

В декабре прошлого года две крупные аварии с автобусами в центральных районах страны унесли жизни более 50 человек.

