Байкер разбился насмерть после жесткого столкновения с Audi в центре Москвы

Мотоциклист погиб после столкновения с автомобилем на Комсомольском проспекте

Мотоциклист погиб в результате жесткого столкновения с автомобилем в центре Москвы. Авария произошла на Комсомольском проспекте. Видео с моментом ДТП появилось в распоряжении 360.ru.

Камеры наблюдения зафиксировали, что автомобили пересекали перекресток на разрешающий сигнал светофора. В этот момент мотоциклист, на высокой скорости ехавший по Комсомольскому проспекту, не справился с управлением и врезался в бок автомобиля Audi.

Байкер вылетел из седла и пролетел через весь перекресток. Медики констатировали его смерть.

На месте работают экстренные службы, движение в районе ДТП временно ограничили.

Ранее мотоцикл загорелся после столкновения с иномаркой в Тюмени. В результате 32-летний мотоциклист получил травмы.