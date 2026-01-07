Огнеборцы потушили пожар в производственном комплексе на востоке Москвы

Пожар разгорелся в производственном комплексе на востоке Москвы. Огонь потушили в течение полутора часов, сообщила пресс-служба столичного Пожарно-спасательного центра.

Сообщение о возгорании поступило в 18:56, загорелось оборудование в производственном комплексе на улице Буденного.

«По прибытии пожарные провели разведку и приступили к тушению. Были сформированы звенья ГДЗС для проверки помещений на наличие людей. <…> Информация о пострадавших не поступала», — сообщили в ведомстве.

Пожар ликвидировали в 20:13.

Накануне в одной из квартир на третьем этаже дома в Подольске разгорелся мощный пожар. В результате ЧП от угарного газа погибли две женщины и один мужчина. Также от пожара пострадали двое жильцов.