Огнеборцы потушили мощный пожар в многоэтажке в Орле

Спасатели ликвидировали пожар, разгоревшийся в девятиэтажном жилом доме в Орле. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь вспыхнул в квартире на седьмом этаже. По данным ведомства, огнеборцы спасли 11 жильцов, еще 32 человека эвакуировали. Для тушения пожара МЧС задействовало 24 спасателя и шесть единиц техники.

Из-за пожара повредились балконы на седьмом, восьмом и девятом этажах. Причину возгорания устанавливает дознаватель МЧС.

Ранее смертельный пожар произошел в Якутии — в жилом доме в поселке Витим Ленского района загорелся жилой дом. Жертвой ЧП стал один человек. Также в результате пожара пострадали четыре местных жителя, в том числе трое детей.