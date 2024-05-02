Огнеборцы локализовали пожар на складе автозапчастей в Новосибирске | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 14:31 Огнеборцы локализовали пожар на складе автозапчастей в Новосибирске

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Спасатели локализовали крупный пожар, вспыхнувший в Новосибирске на складе автозапчастей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Площадь возгорания составила 3200 «квадратов». Для тушения пожара ведомство выделило около 90 специалистов и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

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МЧС опубликовало видео с работой спасателей. На кадрах видно, как пожарные расчеты с разных сторон заливают промышленное здание с помощью специального оборудования. Огромный склад окутало черным дымом.

Ранее крупный пожар на площади в 16,8 тысячи квадратных метров произошел в Бурятии, сообщил RT. Причиной возгорания мог стать мусор, вспыхнувший под линией электропередачи. В МЧС предположили, что огонь перекинулся на сухую листву, а затем и на участки с постройками. Возгоранию мог также способствовать шквалистый ветер, который оборвал провода.