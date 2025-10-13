Официантка сломала гостю руку в петербургском баре

В петербургском баре официантка сломала руку гостю во время армрестлинга

Необычная история произошла в одном из баров Санкт-Петербурга: официантка решила помочь посетителю выиграть армрестлинг — и случайно сломала руку его сопернику. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным канала, в заведении предлагали «интерактивный коктейль» — чтобы получить его, гости должны были побороться на руках. Двое мужчин приняли вызов, однако в спор вмешалась официантка, решившая помочь одному из участников.

Неожиданная поддержка закончилась неудачно: у второго посетителя диагностировали перелом со смещением и болевой шок. Мужчине наложили гипс, врачи прогнозируют, что восстановление займет не менее полугода.

Пострадавший заявил, что администрация бара не связалась с ним после инцидента. По словам мужчины, заведение предложило компенсацию в размере 100 тысяч рублей, но он отказался и потребовал 500 тысяч.

Похожий случай произошел ранее в Саратове, где слушается дело студента Михаила Новоярчикова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему приятелю-студенту во время армрестлинга.