Недельный траур объявили в Южной Корее из-за крушения самолета

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявил в стране семидневный национальный траур с 29 декабря по 4 января из-за крушения самолета в Муане. Его заявление опубликовала пресс-служба офиса премьера Кореи.

«Правительство объявляет с сегодняшнего дня по 4 января национальный семидневный траур. В рамках него будут организованы траурные залы в аэропорту Муана, Сеуле, Кванджу, Чолла-Намдо и еще 17 регионах для выражения соболезнований», — говорится в сообщении.

Все государственные учреждения, учреждения местных властей и министерства приспустят государственные флаги, а госслужащие наденут траурные ленты, чтобы почтить память погибших.

Ранее стало известно, что пятеро детей находились на борту разбившегося самолета в Муане.

Аэропорт в Муане предупреждал экипаж Boeing о риске столкновения с птицами.