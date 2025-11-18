Одомашненный гималайский медведь пришел в школу Приморья

Сотрудники охотнадзора поймали полуторагодовалого гималайского медведя, зашедшего в одну из школ Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального центра спасения диких животных «Тигр».

Общественники отметили, что, судя по поведению, хищника содержали в домашних условиях, поэтому страха перед людьми у него нет. Но это же стало проблемой для выпуска в дикую природу, поэтому в ближайшее время ему найдут новый дом.

Сотрудники центра отправили пойманное животное на ветеринарный осмотр и пообещали рассказать о состоянии медведя.

Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов в комментарии изданию Newsvl.ru заявил, что медведя поймали на территории школы в селе Ханкайского района.

«Это полуторагодовалая самка гималайского медведя. Судя по признакам, она содержалась в домашних условиях, потому что по поведению была практически ручной. При осмотре также выяснилось, что у нее удалены верхние и нижние клыки», — заявил представитель ведомства.

Шутов подчеркнул, что сейчас решается вопрос об устройстве медведя в зоопарк. Также он напомнил, что держать дома хищников запрещено, поэтому поиском бывшего хозяина занялась полиция для привлечения его к административной ответственности.

