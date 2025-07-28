«Одному прострелили глаз, другому сломали руку»: в Екатеринбурге устроили побоище на улице

Почти 40 человек устроили массовую драку со стрельбой в Екатеринбурге

Около 40 человек стали участниками массовой драки в Екатеринбурге. Об этом сообщило издание E1.RU .

Конфликт произошел накануне вечером на улице Майкопской, 22а. Он начался из-за ссоры, вспыхнувшей у соседей, которые отмечали день рождения.

Собеседник журналистов отметил, что дебоширы начали драку на улице, а спустя некоторое время к ним приехали еще 30 человек. Они были вооружены пистолетами, палками и газовыми баллонами. Зачинщики потасовки скрылись с места происшествия до приезда полиции.

«Одному человеку прострелили глаз, другому сломали руку. У двоих сотрясение мозга. Все в больнице», — рассказал один из очевидцев.

Представители пресс-службы местного отделения полиции отметили, что прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников драки. На данный момент полицейские продолжают выяснять обстоятельства и причины потасовки.

Ранее в столичном районе Ясенево несколько десятков человек устроили массовую драку с применением холодного оружия.