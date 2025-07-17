«Даже с ножами были». Массовая драка произошла на юго-западе Москвы

Источник 360.ru: во время массовой драки в Ясеневе стреляли

В столичном районе Ясенево несколько десятков человек устроили массовую драку с применением холодного оружия. Подробностями потасовки с 360.ru поделился очевидец.

По его словам, он находился дома, когда услышал на улице какие-то взрывы и что-то похожее на выстрелы.

«Выхожу, а они там друг друга стреляют. Что-то там орали. Потом орали: „Это Тушино“. Там даже с ножами были», — рассказал собеседник 360.ru.

Полиция прибыла на место ЧП через 15 минут. Бригада скорой помощи тоже. По словам очевидца, имеются пострадавшие. Их точное количество пока неизвестно.

О происшествии в Ясеневе сообщили и Telegram-каналы. По информации Shot, несколько десятков человек устроили «драку стенка на стенку». Некоторые участники потасовки были вооружены перцовыми балончиками и палками, стреляли друг в друга фейрверками.

Официальная информация пока отсутствует. Причины массовой драки также пока неизвестны.

Ранее в Санкт-Петербурге около 20 подростков подрались на проспекте Просвещения, гоняя друг друга палками, цепями и ракетницей по окрестным дворам.