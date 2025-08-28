Одни сбивают, другие снимают. В Сызрани самокатчики протаранили ребенка с опухолью головы

Ребенок с гидроцефалией в Сызрани получил сотрясение мозга после наезда самоката

Подростки на самокате сбили больного гидроцефалией 10-летнего ребенка в Сызрани. Об этом 360.ru сообщила мать пострадавшего Наталья.

Школьник 26 августа пошел в магазин за кошачьим кормом. На выходе его сбили и даже не оказали помощь. По словам Натальи, сын получил сотрясение головного мозга, которое могло в результате оказаться смертельным.

«На следующее утро я обратилась в техподдержку самокатов, предоставила видео, чтобы наказали родителей. Обратилась в местные СМИ, чтобы родители детей отозвались. Знакомые написали, что сейчас одни подростки специально сбивают детей, а другие их снимают. Смотрят, кто и как отлетел», — сказала она.

Свидетели происшествия добавили, что молодежь после столкновения накричала на пострадавшего — якобы он не смотрел по сторонам.

«Там по дороге ямы были, наверное, и ребенок обходил, и парни пытались объехать, вот и столкнули его», — отметили очевидцы.

Наталья подчеркнула, что в Сызрани из-за самокатчиков участились столкновения с пешеходами.

«В техподдержке самокатов сообщили, что отправят мой номер родителям, но, видно, они не хотят мне звонить. Придется, я их из-под земли достану. Достали уже эти самокатчики: то вылетают на проезжую часть, то людей сбивают. У нас в городе с этим ужасные проблемы», — заключила мать ребенка.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости запретить прокат электросамокатов.