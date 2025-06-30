Одна женщина погибла и четверо детей пострадали в ДТП в Башкирии

В Башкирии машина перевернулась в результате ДТП, пострадали четверо детей, их отправили в больницу, также погибла женщина за рулем. Об этом сообщил глава здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в Telegram-канале .

«Вчера вечером произошло еще одно ДТП с участием детей. В селе Ташлы-Елга автомобиль съехал в кювет», — написал он.

По его словам, детей доставили в Балтачевскую ЦРБ, а потом перевели в Бирскую больницу. Трое из них в состоянии средней тяжести, а четвертому понадобилась помощь специалистов РДКБ, его отправят в Уфу.

Ранее авария с участием школьного автобуса случилась Новгородской области. В салоне были 16 детей и семеро взрослых. Три человека получили легкие травмы, врачи оказали им помощь и отпустили домой.