Специалист по акулам Британов: погружаться в океан нужно с профессионалами

Рифовая акула напала на туристку из России, отдыхавшую на Мальдивах. Девушка случайно задела рыбу, и та прокусила ей руку. Как избежать подобных происшествий и не омрачить себе яркие впечатления, рассказал 360.ru специалист по поведению акул, руководитель команды Tigersharkprofi Петр Британов.

«Такие случаи имеют место быть на Мальдивах, потому что людям, особенно девочкам, хочется красивой фотосессии, когда рядом плавают акулы. И получают они от этого укусы», — рассказал гид.

Он предположил, что это могла быть не рифовая, а индийская акула-нянька. Они не интересуются людьми, но могут укусить и оставить шрамы, особенно если чувствуют страх.

Чтобы избежать нападения, Британов рекомендовал не купаться в одиночку, потому что одинокая особь воспринимается как больная или раненая и привлекает внимание акул. Также он посоветовал постоянно следить, что происходит вокруг, и мониторить места отдыха. Если хочется погружения, нужно сопровождение гидов, понимающих, с кем имеют дело.

«Люди приезжают насладиться близким контактом с этими огромными грозными хищниками и понимать, что они в безопасности, что они находятся в руках профессионалов», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее акула впервые за 75 лет напала на человека у берегов города Хадера в Израиле.